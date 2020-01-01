Комитет Рады ускорил рассмотрение правок к закону о банках

За первые два дня нардепы рассмотрели около шести тысяч правок, а сегодня - более 9 тысяч.

Финансовому комитету Верховной Рады осталось рассмотреть около тысячи правок к закону о банках. Об этом сообщил заместитель главы комитета нардеп от Голоса Ярослав Железняк.

"94% уже пройден и остановились мы на 15 631 правке. Осталось лишь 8 абзацев. Продолжим в понедельник с 10:00 утра. Похоже, что это будет финальное заседание по этому вопросу", - написал он.

"Стоит отметить, что есть блок поправок (относительно нотариального удостоверения и отмены предназначенных открытых торгов ФГВФЛ), к которым еще вернется Комитет в конце рассмотрения, но общая ситуация понятна", - добавил он.

Комитет начал рассматривать правки 21 апреля и за два дня прошел около 6 тысяч. Таким образом, сегодня нардепы "рассмотрели" более 9 тысяч правок.

Напомним, в первом чтении законопроект был принят 30 марта 267 голосами. Принятие данного законопроекта является одним из двух условий новой программы МВФ. Документ окончательно запрещает возвращение национализированных банков бывшим владельцам,

Для голосования закона во втором чтении специально изменили регламент Рады.

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