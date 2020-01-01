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Сокровища, огромная грудь и барбермобиль: фото дня

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Подборка самых ярких новостных фотографий событий сегодняшнего дня, 23 апреля 2020 года.
Принц Уильяма и Миддлтон показали подросшего сына
Принц Уильяма и Миддлтон показали подросшего сына
instagram.com/kensingtonroyal
Cмотрите фотогалерею Сокровища, огромная грудь и барбермобиль: фото дня
 
Корреспондент представляет подборку интересных и запоминающихся фото происшествий 23 апреля.
 
Вашему вниманию представляем кадры, как СБУ разоблачила подпольное производство антисептиков, а на Киевщине военный вертолет совершил вынужденную посадку.
 
Укрпочта отправила посылки в США на пассажирском самолете, а в США проверили на COVID-19 полностью весь поселок.
 
Смотрите, как принц Уильяма и Миддлтон показали подросшего сына, а модель с гигантской грудью хочет увеличить ягодицы.
 
В Средиземном море нашли корабли с сокровищами, а на фото показали города Европы во время карантина.
 
Киевские предприятия дезинфицируют беспилотниками, а в Польше пожары охватили крупнейший национальный парк.
 
 
 

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Теги: Европа, СБУ, грудь, пожар, фоторепортаж, Коронавирус, фото дня
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Источник: Корреспондент.net

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