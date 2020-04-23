Нардеп Лерос: Денис Ермак – потерпевший, дело по пленкам слили

В деле о возможной коррупции брата главы Офиса Президента Денис Ермак проходит как потерпевший, а не подозреваемый.

Брат главы Офиса президента Андрея Ермака – Денис Ермак – проходит в уголовном деле о “записях Ермака“ как потерпевший, а само дело передали из Национального антикоррупционного бюро в полицию. Об этом сообщил на своей странице народный депутат из фракции “Слуга народа“ Гео Лерос, который и запустил скандал, опубликовав эти записи.

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“Я нас всех поздравляю, дело по пленкам Ермака успешно слили! Теперь вместо НАБУ расследование будет проводить Национальная Полиция Украины, а Денис Ермак сразу оказался потерпевшим, а не организатором схемы распродажи должностей. Ермак потерпевший, Карл! С годовщиной! Теперь в такой стране мы живем, добро пожаловать в зазеркалье!“ – написал возмущенный депутат.

Напомним, в конце марта нардеп от “Слуги народа“ Гео Лерос выложил несколько видео, на которых брат главы Офиса Президента Денис Ермак якобы обсуждает возможность назначения различных лиц на государственные должности. Нардеп также сообщил, что обратился в НАБУ.

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В свою очередь Андрей Ермак обвинил Лероса в клевете и пообещал подать заявления в СБУ и ГБР.

САП открыла на основании видеозаписей уголовное производство по факту возможного совершения коррупционных преступлений при назначении лиц в органы государственной власти.

Вскоре после этого СБУ провела обыск на дому у Лероса, а также несколько раз вызывала нардепа на допрос. Позднее уже сам Зеленский назвал Лероса аферистом.

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