Украинские моряки с лайнера в Греции возвращаются домой
В ближайшее время в Украину вернутся 69 моряков, находившихся на карантине на лайнере Eleftherios Venizelos в Греции. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел в четверг, 23 апреля.
При этом еще 12 украинских моряков остаются на судне в условиях карантина.
"С 3 по 21 апреля моряки находились на карантине с соблюдением требований ВОЗ и Министерства здравоохранения Греции. Срок обязательной обсервации завершился, а тестирование на наличие коронавирусной инфекции показало отрицательный результат. Наконец 69 моряков - членов экипажа выехали из Греции и вскоре вернутся в Украину", - сказано в сообщении.
Ранее сообщалось, что украинцев на лайнерах возле берегов США готовят к эвакуации. Посольство Украины сотрудничает с компаниями-судовладельцами и Госдепом США, чтобы скорее вернуть украинских граждан домой.
Также Мининфраструктуры анонсировало эвакуационные авиарейсы. Украинцев дополнительными авиарейсами эвакуируют из Израиля, США, Индонезии, Тайланда, а также из Испании и Италии.
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