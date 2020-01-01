Украинские моряки с лайнера в Греции возвращаются домой

Почти 70 моряков больше двух недель были на карантине, а теперь их эвакуируют в Украину. Еще 12 украинцев остаются на карантине.

Карантин на судне в Греции: около 70 украинских моряков возвращаются в Украину shipspotting.com

В ближайшее время в Украину вернутся 69 моряков, находившихся на карантине на лайнере Eleftherios Venizelos в Греции. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел в четверг, 23 апреля.

При этом еще 12 украинских моряков остаются на судне в условиях карантина.

"С 3 по 21 апреля моряки находились на карантине с соблюдением требований ВОЗ и Министерства здравоохранения Греции. Срок обязательной обсервации завершился, а тестирование на наличие коронавирусной инфекции показало отрицательный результат. Наконец 69 моряков - членов экипажа выехали из Греции и вскоре вернутся в Украину", - сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что украинцев на лайнерах возле берегов США готовят к эвакуации. Посольство Украины сотрудничает с компаниями-судовладельцами и Госдепом США, чтобы скорее вернуть украинских граждан домой.

Также Мининфраструктуры анонсировало эвакуационные авиарейсы. Украинцев дополнительными авиарейсами эвакуируют из Израиля, США, Индонезии, Тайланда, а также из Испании и Италии.

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