Украинцы на карантине перестали искать работу в сфере услуг

Среди соискателей лидируют такие направления, как Продажи, Производство, Антикризисное управление, Управление малым бизнесом и Управление закупками.

Менее 1% соискателей в апреле искали вакансии в сфере обслуживания, по данным рекрутингового сервиса HeadHunter.

Резюме для поиска работы в сфере туризма, гостиничного и ресторанного бизнеса, страхования, фитнеса и автосервиса на портале HeadHunter в текущем месяце разместили менее 1 человека из 100 претендентов.

Среди наиболее востребованных в период карантина сфер выделяются Информационные технологии, Продажи, Высший менеджмент, Маркетин, Начало карьеры, Административный персонал, Производство, сельское хозяйство, Бухгалтерия.

Также высокая активность соискателей отмечается в разделах Искусство, Развлечения, Масс-медиа. При этом спрос на дистанционную работу со стороны соискателей во всех сферах повысился с 15% в феврале до 20% в апреле.

Анализ свидетельствует, что наиболее активно новую работу в период карантина ищут мужчины. Так, в феврале они подали 53% всех резюме, остальные 47% пришлись на женщин. В апреле соотношение изменилось до 62% против 38%.

По количеству поступивших резюме лидируют Продажи, Производство, Антикризисное управление, Управление малым бизнесом и Управление закупками. При этом не менее 3 лет профессионального стажа имеют 80% соискателей.

Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль признал, что за время карантина из-за введенных ограничений без работы остались около двух миллионов украинцев.

Также по данным премьер-министра, 70% украинцев ходят на работу, несмотря на карантин.

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