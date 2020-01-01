В Крыму число зараженных коронавирусом приблизилось к 80

В Севастополе число зараженных достигло 25, еще 53 случая выявлены в других населенных пунктах полуострова.

В аннексированном Крыму и Севастополе по состоянию на четверг, 23 апреля, подтверждено почти 80 случаев инфицирования коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

По данным ведомства, оккупационная администрация Крыма уже признала 53 случая заболевания коронавирусом. Кроме того, с 18 до 25 возросло количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом в Севастополе.

"В частности, коронавирус обнаружен у семейной пары волонтеров из Ялты, которых заразил приезжий из Российской Федерации. Из-за этого в зоне риска оказались более 30 человек, которым указанные волонтеры доставляли продукты", - отметили в министерстве.

В ведомстве также сообщили, что представители российских надзорных органов признали, что темпы роста заболеваемости коронавирусом в Крыму выше, чем в Москве.

"Такое положение вызывает недовольство местного населения, зафиксированы акты вандализма против автомобилей, имеющих не крымские регистрационные номерные знаки", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что в Крыму наблюдается острая нехватка медицинского персонала и распространение коронавируса среди военных. При этом заражение военных, по данным министрества, тщательно скрывается.

Напомним, в начале прошлой недели сообщалось, что в Крыму выявили 32 случая коронавируса.

Ранее сообщалось, "власти" Крыма ввели штрафы для граждан за нарушение самоизоляции в период карантина.

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