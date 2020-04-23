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Чартер с украинскими заробитчанами отправился в Финляндию - СМИ

Комментариев: 5
Украинцы будут работать на сборе клубники. Ранее в посольстве Финляндии отрицали сообщения о чартерах для сезонных рабочих из Украины.

Украинские заробитчане отправились в Финляндию чартером, организованным по просьбе финских фермеров. Об этом сказано в сюжете ТСН, опубликованной в четверг, 23 апреля.

Сегодняшний чартер стал первым, которым украинцев доставят на сезонные работы в Финляндию - туда полетели около двухсот украинцев. Всего к сельхозработам в Финляндии планируют привлечь около тысячи работников из Украины.

Отмечается, что списки лиц и спецрейсы согласовывают с МИД Украины. В Финляндии верят, что не справятся с весенней посевной без сезонных рабочих.

При этом после прилета заробитчане обязаны пройти двухнедельный карантин. В предыдущие года за год в Финляндию на заработки ездили около 15 тысяч украинцев.

Ранее финская государственная телерадиокомпания Yle сообщила, что Финляндия готовит чартеры для сезонных рабочих из Украины. Финляндия нуждается в 1500 работниках - они критически важны для местного сельского хозяйства, написало издание. Затем посольство Финляндии опровергло новость о чартерах для заробитчан.

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Теги: самолет, Финляндия, заробитчане, клубника
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (5)
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Глод    23.04.2020, 21:40
Оценка:  0
Глод
Клубника не будет ждать окончания эпидемии.
kdfkdfkididi    23.04.2020, 21:14
Оценка:  -3
kdfkdfkididi
Нашли чем хвалиться,что выгнали своих сограждан на чужбину батрачить и подымать чужую экономику.
za4arovanaj    23.04.2020, 21:23
Оценка:  +1
za4arovanaj
Не страшно! Пусть люди работают если есть желание!
kdfkdfkididi    23.04.2020, 21:33
Оценка:  -1
kdfkdfkididi
Понятно что на своей родине с разваленной экономикой за 200 баксов в месяц не будут работать.
kdfkdfkididi    23.04.2020, 21:35
Оценка:  -1
kdfkdfkididi
на западенщине там две трети населения батрачать по заграницам,там это привычное дело.
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