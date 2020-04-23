Больных COVID-19 cвященников из Почаева будут лечить в Киеве

В КГГА не могут объяснить, почему священников из Почаевской лавры в Тернопольской области будут лечить в столичной больнице.

Священников с коронавирусом из Почаева привезли в киевскую больницу - КГГА Корреспондент.net

В Киеве в Александровской больнице от COVID-19 лечатся четыре священника из Свято-Успенской Почаевской лавры в Тернопольской области. Об этом заявила глава департамента здравоохранения КГГА Валентина Гинзбург в эфире hromadske в четверг, 23 апреля.

В ответ на вопрос, почему тернопольские священники госпитализированы в Киеве, Гинзбург ответила, что не может объяснить. Она также добавила, что в инфекционном корпусе Александровской больницы уже нет свободных коек.

По словам Гинзбург, столичные больницы нельзя назвать лучшими, так как все учреждения, определенные для лечения COVID-19, обеспечены всем необходимым, "везде проводятся консультативные обходы, консилиумы, а не только в Александровской больнице".

Напомним, что Тернопольский митрополит УПЦ МП заразился коронавирусом. Митрополит Сергий находится на лечении в Александровской больнице в Киеве. Заражение также подтвердили у почаевского духовенства.

Ранее в Пасхальную ночь в Почаевской лавре зафиксировали крупное нарушение карантина духовенством. Полиция возбудила уголовное дело.

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