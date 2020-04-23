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Больных COVID-19 cвященников из Почаева будут лечить в Киеве

Комментариев: 3
В КГГА не могут объяснить, почему священников из Почаевской лавры в Тернопольской области будут лечить в столичной больнице.
Священников с коронавирусом из Почаева привезли в киевскую больницу - КГГА
Священников с коронавирусом из Почаева привезли в киевскую больницу - КГГА
Корреспондент.net

В Киеве в Александровской больнице от COVID-19 лечатся четыре священника из Свято-Успенской Почаевской лавры в Тернопольской области. Об этом заявила глава департамента здравоохранения КГГА Валентина Гинзбург в эфире hromadske в четверг, 23 апреля.

В ответ на вопрос, почему тернопольские священники госпитализированы в Киеве, Гинзбург ответила, что не может объяснить. Она также добавила, что в инфекционном корпусе Александровской больницы уже нет свободных коек.

По словам Гинзбург, столичные больницы нельзя назвать лучшими, так как все учреждения, определенные для лечения COVID-19, обеспечены всем необходимым, "везде проводятся консультативные обходы, консилиумы, а не только в Александровской больнице".

Напомним, что Тернопольский митрополит УПЦ МП заразился коронавирусом. Митрополит Сергий находится на лечении в Александровской больнице в Киеве. Заражение также подтвердили у почаевского духовенства.

Ранее в Пасхальную ночь в Почаевской лавре зафиксировали крупное нарушение карантина духовенством. Полиция возбудила уголовное дело.

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Теги: Киев, КГГА, Больница, больницы, Лавра, священник, Коронавирус, Почаевская лавра, Коронавирус в Украине
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (4)
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ПродувКротов    23.04.2020, 21:33
Оценка:  +4
ПродувКротов
Почему агентов спецслужб на россии должны обслуживать лучшие наши больницы. Почему их не отправляют на родину, на московию. Получается, что человек грязь и помои лил на нашу страну и тут ему за это люксовый сервис из нашего бюджета. ФИГНЯ КАКАЯ ТО
ПродувКротов    23.04.2020, 21:35
Оценка:  +2
ПродувКротов
Аненты РПЦ налоги в нашей стране не платят. Они здесь только бабло сшибают и вывозят за границу. За что им такие почести ?
Брюква_и_Клюква    23.04.2020, 22:17
Оценка:  0
Брюква_и_Клюква
Они платят наличными. К сожалению, для нынешней власти сам Сатана друг, если при деньгах.
Serg2176    23.04.2020, 21:18
Оценка:  +5
Serg2176
не понял... а как же чудодействующие иконы? не работают?
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