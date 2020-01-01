В марте промпроизводство Украины ускорило падение

Падение констатируют также в перерабатывающей промышленности, добывающей промышленности и поставке электроэнергии.

В марте 2020 года в Украине снизилось промышленное производство на 7,7% по сравнению с мартом 2019 года, тогда как в феврале падение составляло 1,5%, в январе – 5,1%, в декабре-2019 – те же 7,7%. Об этом в четверг, 23 апреля, сообщила Государственная служба статистики.

Отмечается, что с коррекцией на эффект календарных дней падение промпроизводства в марте было даже большим – 8,6% против 4,1% в феврале.

Госстат указывает, что к февралю этого года промышленное производство в марте выросло на 3,6%, однако с учетом количества дней снизилось на 1,3%.

Кроме того, в перерабатывающей промышленности в марте-2020 к марту-2019 падение составило 8,5%, в поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха - 10%, в добывающей промышленности и разработке карьеров – 4,3%.

В Госстате отметили, что в целом за первый квартал этого года промпроизводство в Украине сократилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 5,1%. В том числе в добывающей промышленности и разработке карьеров – на 4,3%, в перерабатывающей промышленности – на 4,6%, в поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха – на 8,1%.

Ранее сообщалось, что в Украине ускорилось снижение производства стали. Также в марте металлургические предприятия существенно сократили производство всех основных видов продукции.

Напомним, в ноябре 2019 года промышленное производство в Украине сократилось по сравнению с ноябрем 2018 года на 7,5%. А по итогам 11 месяцев объем промпроизводства снизился на 1,2%.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet