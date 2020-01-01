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МОЗ предлагает призыв в армию провести на новых условиях

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Среди прочих мер предосторожности, Минздрав предложил всех призывников помещать на обсервацию.
Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко
Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко

Во время призыва в армию из-за коронавируса к местам службы будут допускать только тех, кто пройдет обсервацию. Об этом сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко в эфире Право на владу на канале 1+1.

По его словам, сейчас просчитываются риски в Минобороны, в том числе и для призыва.

"Сейчас мы постоянно работаем с Минобороны. Так, в МОУ есть своя санэпидслужба, которая была сохранена и работает. Все меры, которые принимаются сегодня Минобороны, просчитывают риски. В том числе, и для призыва. Поэтому будут допускаться к местам служения, мест несения службы людей только после того, как они пройдут обсервацию”, - заявил Ляшко.

По словам главного санитарного врача Украины, к местам дислокации войск предлагают допускать только тех призывников, которые получат четкое подтверждение того, что они не заражены коронавирусной инфекцией.

Ранее сообщалось, что по состоянию на утро четверга, 23 апреля, среди военнослужащих Вооруженных сил Украины подтверждены 46 случаев заражения коронавирусом COVID-19, из них три новых.

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Теги: Минздрав, призыв, Ляшко, ВСУ, призывники, Коронавирус в Украине
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Источник: korrespondent.net

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