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Пикового роста COVID-19 в Украине нет

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Украинская система здравоохранения справляется с нагрузкой, увеличенной из-за числа заболеваний коронавирусной инфекцией.
Украинская система здравоохранения справляется с нагрузкой
Украинская система здравоохранения справляется с нагрузкой

Система здравоохранения Украины пока справляется с ростом числа больных коронавирусом. Об этом, в четверг, 23 апреля, сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в эфире программы Право на владу на канале 1+1.

По его словам, карантин в Украине продлен, поскольку ранее было зафиксировано ряд нарушений карантинных мероприятий.

"Я доволен тем, как работает карантин в Украине. Поскольку мы сегодня имеем результат роста количества коронавирусной болезни, с которым справляется система здравоохранения. Так, мы фиксируем определенные нарушения карантинных мероприятий, которые дают определенные вспышки, но не пиковый рост", - заявил Ляшко.

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Теги: Минздрав, врачи, Коронавирус, Коронавирус в Украине
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Источник: korrespondent.net

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