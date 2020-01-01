Пикового роста COVID-19 в Украине нет

Украинская система здравоохранения справляется с нагрузкой, увеличенной из-за числа заболеваний коронавирусной инфекцией.

Система здравоохранения Украины пока справляется с ростом числа больных коронавирусом. Об этом, в четверг, 23 апреля, сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в эфире программы Право на владу на канале 1+1.

По его словам, карантин в Украине продлен, поскольку ранее было зафиксировано ряд нарушений карантинных мероприятий.

"Я доволен тем, как работает карантин в Украине. Поскольку мы сегодня имеем результат роста количества коронавирусной болезни, с которым справляется система здравоохранения. Так, мы фиксируем определенные нарушения карантинных мероприятий, которые дают определенные вспышки, но не пиковый рост", - заявил Ляшко.

Ранее МОЗ предложил всех призывников отправлять на обсервацию.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet