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В Одессе подожгли Свято-Успенский мужской монастырь

Комментариев: 1
Кроме того, злоумышленники пытались поджечь несколько автомобилей, находящихся на территории монастыря.

Представители Одесской епархии УПЦ заявили, что злоумышленники подожгли территорию сразу в трех местах, что спровоцировало сильный пожар. Об этом, в пятницу, 24 апреля, сообщает Odessa.online.  

По данным СМИ, перед этим возле монастыря прогремел взрыв, а свидетели увидели сбегающего с места происшествия мужчину.

По предварительным оценкам, пламя распространилось на площади свыше 1,5 тысячи квадратных метров.

Стало известно, что пострадал архимандрит Владимир, который помогал пожарным тушить огонь и упал с забора. Его госпитализировали с переломом ноги.

Под утро пожар локализировали. Обстоятельства и точные причины - устанавливаются.

Ранее сообщалось, что на севере Житомирской области после обеда в четверг, 23 апреля, возник новый лесной пожар, который сразу же приобрел угрожающие масштабы. 

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Теги: Одесса, ЧП, монастырь, пожар, поджог
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Колишній-східняк    24.04.2020, 05:45
Оценка:  0
Колишній-східняк
Событие - сродни пожарам в лесах и на полях....
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