В Одессе подожгли Свято-Успенский мужской монастырь
Представители Одесской епархии УПЦ заявили, что злоумышленники подожгли территорию сразу в трех местах, что спровоцировало сильный пожар. Об этом, в пятницу, 24 апреля, сообщает Odessa.online.
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По данным СМИ, перед этим возле монастыря прогремел взрыв, а свидетели увидели сбегающего с места происшествия мужчину.
По предварительным оценкам, пламя распространилось на площади свыше 1,5 тысячи квадратных метров.
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В пресс-службе ГСЧС Одесской области сообщили, что к месту пожара через 6 минут после звонка прибыли первые пожарно-спасательные подразделения. На момент прибытия спасателей наблюдалось возгорание открытым пламенем отдельно расположенной деревянной хозяйственной постройки.
Пожар был локализован в 02:45. В 3:41 его полностью ликвидировали на площади 480 кв.м.
В результате пожара огнем уничтожено хозяйственное здание, дрова, сено, лакокрасочные материалы в таре. Не допущено распространение огня на соседние постройки. Погибших и пострадавших нет, - сказано в сообщении.
К ликвидации пожара пожарно-спасательные подразделения привлекались по повышенному номеру вызова в составе 6 единиц пожарно-спасательной техники и 24 человека личного состава. Причина пожара и ущерб устанавливаются.
В полиции сообщили, что сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.
По предварительной информации, рассматриваются несколько версий произошедшего, одна из которых - поджог.
В Одесской епархии УПЦ Московского патриархата заявляют о поджоге и связывают, с возгораниями в других церквях по всей Украине, пишет Думская.
Стало известно, что пострадал архимандрит Владимир, который помогал пожарным тушить огонь и упал с забора. Его госпитализировали с переломом ноги.
Напомним, в 50 км от Киева начался новый масштабный лесной пожар. Сильное задымление из-за пожара закрывает даже солнце.
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