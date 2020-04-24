В Одессе подожгли Свято-Успенский мужской монастырь

Кроме того, злоумышленники пытались поджечь несколько автомобилей, находящихся на территории монастыря.

Представители Одесской епархии УПЦ заявили, что злоумышленники подожгли территорию сразу в трех местах, что спровоцировало сильный пожар. Об этом, в пятницу, 24 апреля, сообщает Odessa.online.

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По данным СМИ, перед этим возле монастыря прогремел взрыв, а свидетели увидели сбегающего с места происшествия мужчину.

По предварительным оценкам, пламя распространилось на площади свыше 1,5 тысячи квадратных метров.

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В пресс-службе ГСЧС Одесской области сообщили, что к месту пожара через 6 минут после звонка прибыли первые пожарно-спасательные подразделения. На момент прибытия спасателей наблюдалось возгорание открытым пламенем отдельно расположенной деревянной хозяйственной постройки.

Пожар был локализован в 02:45. В 3:41 его полностью ликвидировали на площади 480 кв.м.

В результате пожара огнем уничтожено хозяйственное здание, дрова, сено, лакокрасочные материалы в таре. Не допущено распространение огня на соседние постройки. Погибших и пострадавших нет, - сказано в сообщении.

Фото из места событий od.dsns.gov.ua

Фото из места событий od.dsns.gov.ua

Фото из места событий od.dsns.gov.ua

Фото из места событий od.dsns.gov.ua

К ликвидации пожара пожарно-спасательные подразделения привлекались по повышенному номеру вызова в составе 6 единиц пожарно-спасательной техники и 24 человека личного состава. Причина пожара и ущерб устанавливаются.

В полиции сообщили, что сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.

Фото из места событий od.dsns.gov.ua

Фото из места событий od.npu.gov.ua

Фото из места событий od.npu.gov.ua

По предварительной информации, рассматриваются несколько версий произошедшего, одна из которых - поджог.

В Одесской епархии УПЦ Московского патриархата заявляют о поджоге и связывают, с возгораниями в других церквях по всей Украине, пишет Думская.

Стало известно, что пострадал архимандрит Владимир, который помогал пожарным тушить огонь и упал с забора. Его госпитализировали с переломом ноги.

Напомним, в 50 км от Киева начался новый масштабный лесной пожар. Сильное задымление из-за пожара закрывает даже солнце.

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