В Днепре внедорожник сбил столб, часть домов без света

Водителю пришлось резко вывернуть руль, чтобы не наехать на мужчину, который внезапно вышел на дорогу из-за мусорных баков.

В Днепре вечером в четверг внедорожник Toyota влетел в бетонную электроопору и сбил ее на улице Широкой. Об этом сообщает Информатор.

"Как позже водитель рассказывал патрульным, в районе Шатурского переулка из-за мусорных баков на дорогу вышел человек. Мужчина резко вывернул руль влево, чтобы не наехать на него, но вылетел на обочину. Автомобиль ушел в занос, боком на скорости врезался в столб, после чего развернулся поперек движения", – говорится в сообщении.

От удара электроопора была разбита и повисла на проводах. Аварийная бригада отключила электричество, вследствие чего близлежащие дома на время обесточены. Пешеход не пострадал. Водитель также отделался лишь испугом – медицинская помощь ему не понадобилась.

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Накануне под Винницей полицейский насмерть сбил перебегавшего дорогу пешехода. Известно, что коп находился вне службы и был трезв.

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