Новости Донбасса 24 апреля: Ранены трое украинских военных

Сепаратисты 15 раз обстреливали позиции ВСУ.

В течение прошлых суток, 23 апреля, на Донбассе боевики 15 раз обстреляли позиции ВСУ. Трое украинских военнослужащих получили ранения. Об этом сообщает пресс-служба ООС.

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Как сообщается, противник вел обстрелы из минометов калибра 82 мм, которые запрещены “Минском“, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Подавляющее большинство нарушений было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактического группировки “Восток“, где враг 13 раз обстрелял подразделения Объединенных сил. Обстрелы зафиксированы возле Новомихайловки, Павлополя, Широкиного, Новоселовки-2, Марьинки, Авдеевки, Новотроицкого.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки “Север“ стреляли вблизи Орехового и Новозвановки.

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С началом этих суток террористы дважды обстреляли украинских защитников. По позициям в районе Орехового оккупанты открывали огонь из минометов калибра 120 мм, а по опорным пунктам вблизи Павлополя – из минометов калибра 82 мм. За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.

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