Венедиктова скрыла квартиру в Киеве за полмиллиона долларов

Появилось свежее расследование касательно нового генпрокурора.

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова и ее супруг Денис Колесник не задекларировали элитную квартиру в Киеве, в которой на данный момент проживают. Стоимость элитной недвижимости - около полумиллиона долларов.

Читай также: Венедиктова подтвердила, что лично встречалась с Портновым

Об этом сообщает в новом расследовании “Схем”.

Сообщается, что после прихода Венедиктовой в Раду, ее мужа Дениса Колесника неожиданно повысили в должности. Изначально он был начальником отдела противодействия киберпреступности в Харьковской области. Между тем, в ноябре 2019 года Колесник стал заместителем начальника департамента киберполиции НПУ и был повышен в звании до полковника.

Соответственно, в конце прошлого года супруги переехали из Харькова в столицу. Однако в марте 2020 года оба подали декларации и указали фактическим местом проживания Харьков.

Исполнительный директор общественной организации “Антикоррупционный штаб” Сергей Миткалик отметил в комментарии журналистам, что существует “очень большая вероятность того, что как Ирина Венедиктова, так и ее муж, банально не задекларировали объект недвижимого имущества”.

Согласно закону, супруги должны были сделать это независимо о того, на каком основании пользовались жильем (право аренды, право пользования или другое бесплатное право), Миткалик считает, что Нацагентство по противодействию коррупции (НАПК) должно провести проверку.

Как так может быть, что люди, которые работают в Киеве, пишут, что они проживают в Харькове? Это нонсенс. Если лицо проживало в Киеве и не отразило недвижимость, которой оно пользуется, то должен начинать проверку НАПК и устанавливать, почему в декларации отсутствует недвижимость, - сказал он.

“Схемам” не удалось выяснить, где жили супруги в 2019 году, но их теперешнее жилье удалось найти.

Читай также: Венедиктова рассказала, как ее выбрали на пост генпрокурора

Каждое утро в течение почти недели журналисты видели Венедиктову в самом центре столицы - на улице Круглоуниверситетской. Дом возведен в стиле сталинского неоклассицизма. В нем всего несколько десятков просторных квартир, стоимость которых - от 500 до 700 тысяч долларов. Арендовать квартиру в этом доме можно по цене от 2,5 тысяч долларов в месяц.

Дом Венедиктовой Схемы

Стоимость квартир Схемы

Возле этого же дома видели мужа Венедиктовой. Колесник выезжал на авто Honda CR-V, который оформлен на его 69-летнего отца и также отсутствует в декларации.

Сама Венедиктова не захотела отвечать на вопрос прямо, предложив журналистам направить соответствующий запрос.

Все, что личное, - пожалуйста, запросом на публичную информацию отвечу. Потому что мне кажется абсолютно нормальным, что я тоже живой человек, я тоже где-то живу, живут здесь мои дети и так далее. Поэтому давайте уважать друг друга, жизнь друг друга, и ставить те вопросы, которые не будут вредить уюту моей семьи настолько, насколько это можно сделать, - сказала генпрокурор.

На вопрос об отсутствии киевской квартиры в ее декларации Венедиктова ответила, что у нее “все отражается таким образом, как надо”.

Смотрите, я юрист по специальности. Более того, со мной сейчас работают юристы адвокаты на постоянной основе. Все, что происходит в моей, опять же говорю о частно-публичной жизни, все отражается таким образом, как надо, поверьте мне. Я могу обеспечить себе профессиональное юридическое сопровождение. […] Декларация публикуется за конкретные даты. Если бы я приобрела это жилье, вы бы увидели мое приобретение. Поэтому вы можете понимать, что есть разные механизмы, когда и как люди проживают. Если бы оно было в моей собственности, вы бы увидели изменения в декларативном состоянии, - сказала Венедиктова.

Журналисты все же использовались советом Венедиктовой и обратились с официальным запросом в Генпрокуратуру с просьбой прокомментировать ситуацию с элитной квартирой. Между тем, там ответили, что глава ведомства в данный момент не может ответить на эти вопросы из-за плотного графика.

Информируем Вас, что в связи с загруженностью рабочего графика Генерального прокурора Венедиктов И.В. пока провести интервью не представляется возможным. Как только возникнет такая возможность, Вам будет сообщено о ней дополнительно, - сказано в ответе на запрос.

Напомним, первая зарплата Венедиктовой на посту генпрокурора составила 73 тыс грн. Оклад генерального прокурора составляет 93 тыс грн.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.