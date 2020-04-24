Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Украине 7647 случаев коронавируса: обновленные данные Минздрава

Комментариев: 1
За минувшие сутки заразились 477 человек.
Фото иллюстративное
Фото иллюстративное
EPA/UPG

По состоянию на 9:00 24 апреля в Украине 7647 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 193 летальных, 601 пациент выздоровел. За сутки зафиксировано 477 новых случаев.

Читай также: Пикового роста COVID-19 в Украине нет

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

В частности коронавирус обнаружен: 

  • Винницкая область - 370 случаев;
  • Волынская область - 203 случая;
  • Днепропетровская область - 195 случаев;
  • Донецкая область - 24 случая;
  • Житомирская область - 309 случаев;
  • Закарпатская область - 260 случаев;
  • Запорожская область - 163 случая;
  • Ивано-Франковская область - 684 случая;
  • Кировоградская область - 283 случая;
  • г. Киев - 1122 случая;
  • Киевская область - 505 случаев;
  • Львовская область - 298 случаев;
  • Луганская область - 27 случаев;
  • Николаевская область - 103 случая;
  • Одесская область - 169 случаев;
  • Полтавская область - 161 случай;
  • Ровенская область - 437 случаев;
  • Сумская область - 90 случаев;
  • Тернопольская область - 532 случая;
  • Харьковская область - 118 случаев;
  • Херсонская область - 77 случаев;
  • Хмельницкая область - 65 случаев;
  • Черновицкая область - 1199 случаев;
  • Черкасская область - 234 случая;
  • Черниговская область - 19 случаев.

Читай также: В США заявили, что солнечный свет уничтожает коронавирус

Обратите внимание: данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 24 апреля 2020 в Центр поступило 1460 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 22 518 сообщений о подозрении на COVID-19.

Статистика
Статистика
МОЗ

Напомним, число жертв COVID-19 превысило 190 тысяч человек. За прошедшие сутки число летальных смертей от коронавирусной инфекции нового типа увеличилось на 7154.

 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: коронавирус, вирус, Украина, Минздрав
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Яроcлав    24.04.2020, 10:32
Оценка:  0
Яроcлав
нахрена нам эта "статистика"? Чтобы больше боялись и легче соглашались с грядущими ограничениями и запретами?
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь