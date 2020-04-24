В Украине 7647 случаев коронавируса: обновленные данные Минздрава
По состоянию на 9:00 24 апреля в Украине 7647 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 193 летальных, 601 пациент выздоровел. За сутки зафиксировано 477 новых случаев.
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Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
В частности коронавирус обнаружен:
- Винницкая область - 370 случаев;
- Волынская область - 203 случая;
- Днепропетровская область - 195 случаев;
- Донецкая область - 24 случая;
- Житомирская область - 309 случаев;
- Закарпатская область - 260 случаев;
- Запорожская область - 163 случая;
- Ивано-Франковская область - 684 случая;
- Кировоградская область - 283 случая;
- г. Киев - 1122 случая;
- Киевская область - 505 случаев;
- Львовская область - 298 случаев;
- Луганская область - 27 случаев;
- Николаевская область - 103 случая;
- Одесская область - 169 случаев;
- Полтавская область - 161 случай;
- Ровенская область - 437 случаев;
- Сумская область - 90 случаев;
- Тернопольская область - 532 случая;
- Харьковская область - 118 случаев;
- Херсонская область - 77 случаев;
- Хмельницкая область - 65 случаев;
- Черновицкая область - 1199 случаев;
- Черкасская область - 234 случая;
- Черниговская область - 19 случаев.
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Обратите внимание: данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 24 апреля 2020 в Центр поступило 1460 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 22 518 сообщений о подозрении на COVID-19.
Напомним, число жертв COVID-19 превысило 190 тысяч человек. За прошедшие сутки число летальных смертей от коронавирусной инфекции нового типа увеличилось на 7154.
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