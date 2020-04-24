Саакашвили рассказал, как будет работать с Аваковым

Экс-президенту Грузии напомнили про инцидент со стаканом.

Экс-глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили, которого президент Владимир Зеленский планирует назначить на должность вице-премьер-министра по реформам, заявил, что не планирует вступать в конфликт с министром МВД Арсеном Аваковым. По его словам, сейчас для этого “не время“. Об этом он заявил в интервью НВ.

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Журналисты также уточнили у Саакашвили, как он собирается работать в одном Кабмине с Аваковым, учитывая инцидент со стаканом.

Министр МВД – это номенклатура президента. Вице-премьер по реформам не пересекается с министром МВД в своей работе. Это совсем разные направления. Да и сейчас очень сложная ситуация, конфликты могут только ее усугубить. Я собираюсь работать, а не конфликтовать Сейчас, когда на Украину надвигается что-то нехорошее, и мы не знаем, с какими последствиями страна выйдет после коронавируса, для конфликтов точно не время, - сказал Саакашвили.

На вопрос журналистов, как он собирается заниматься дерегуляцией, когда “страной продолжают управлять олигархи: Ахметов, Коломойский“, каким образом с ними взаимодействовать, Саакашвили ответил, что собирается “равноудаляться ото всех“.

В приоритете должен быть украинский народ. Да, сейчас страной управляют 5−6 человек, в Украине действует феодальная олигархическая система. Это нужно менять. Поэтому, прежде всего, я считаю, что нужно расширять средний класс, нужно быстрое развитие экономики, - заявил он.

Напомним, ранее Зеленский заявил, что видит в Саакашвили потенциал. Президент считает, что экс-президент Грузии Михаил Саакашвили имеет потенциал для поддержки правительства Украины.

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