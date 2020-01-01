ВНО 2020: В МОН назвали точные даты

Ведомство подготовило два сценария.

Даты проведения внешнего независимого тестирования в этом году будут зависеть от завершения карантина. Если карантин завершится до начала июня, основная сессия тестирования пройдет между 25 июня и 17 июля.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского центра оценивания качества образования.

Между тем, ведомство рассматривает и другой сценарий развития событий, если карантин будет продолжен до начала августа. В таком случае ВНО состоится с 17 августа по 4 сентября.

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Также в МОН отметили, что в зависимости от даты проведения ВНО изменится и срок проведения вступительной кампании в украинских университетах.

Напомним, Кличко рассказал, когда будет проведено ВНО 2020 в Украине. По словам мера столицы, ВНО состоится в любом случае.

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