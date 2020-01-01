Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

ВНО 2020: В МОН назвали точные даты

Комментариев: 0
Ведомство подготовило два сценария.
Фото иллюстративное
Фото иллюстративное
facebook.com/zno.ukr.center

Даты проведения внешнего независимого тестирования в этом году будут зависеть от завершения карантина. Если карантин завершится до начала июня, основная сессия тестирования пройдет между 25 июня и 17 июля.

Читай также: ВНО 2020: В МОН назвали сроки проведения тестирований

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского центра оценивания качества образования.

Между тем, ведомство рассматривает и другой сценарий развития событий, если карантин будет продолжен до начала августа. В таком случае ВНО состоится с 17 августа по 4 сентября.

Читай также: МОН не будет проверять знания учащихся на карантине

Также в МОН отметили, что в зависимости от даты проведения ВНО изменится и срок проведения вступительной кампании в украинских университетах.

Напомним, Кличко рассказал, когда будет проведено ВНО 2020 в Украине. По словам мера столицы, ВНО состоится в любом случае.

 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

 

Поделись:
Теги: ВНО, МОН, вступление
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь