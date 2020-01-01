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Вернувшиеся из Италии врачи поделятся опытом со своими коллегами

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Всех прибывших из Италии медиков отправили на обсервацию.
Украинские медики вернулись домой
Украинские медики вернулись домой
Евгений Перелыгин/Facebook

Вернувшиеся из Италии украинские медики смогут поделиться с коллегами своим опытом лечения больных коронавирусом, в том числе и тех, кто переносит болезнь в тяжелой форме. Об этом глава Минздрава Максим Степанов рассказал во время традиционного онлайн-брифинга 24 апреля. 

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"Вчера вернулись украинские медики (которые работали в Италии)… сразу поехали на обсервацию, они находятся в санатории в Киеве", - сообщил министр.

Степанов уточнил, что врачи будут находиться под обсервацией в течение нескольких дней, затем они пройдут ПЦР- тестирование.

"Все они вернулись здоровые, в хорошем настроении",- отметил глава Минздрава.

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Степанов рассказал, что после того, как медики пройдут обсервацию, они примут участие в онлайн-конференции, где поделятся своим опытом с коллегами из всех регионов Украины.

"Опыт, который они получили в Италии, касается процесса лечения, алгоритмов… организации карантина, контроля… Особо нам интересен опыт по схемам лечения тяжелых больных… это все будет очень полезно нашим врачам", - добавил он.



Напомним, в Украину вернулись медики, которые боролись с пандемией в Италии.

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