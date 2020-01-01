Нардеп Вельможный вылечился от COVID-19 и собрался в Раду

Нардеп рассказал о ситуации со своей болезнью.

Народный депутат Украины группа “Доверие” Сергей Вельможный который 13 апреля заявил об инфицировании коронавирусом, вылечился и уже сегодня, 24 апреля, намерен принять участие во внеочередном заседании Верховной Рады.

Читай также: “50% парламента переболело COVID-19”: Джокер пообщался с Шаховым

Об этом сам нардеп написал на своей странице в Facebook.

Вельможный отметил, что врачи его обследовали и разрешили вернуться к парламентской деятельности.

Наконец-то врачи оценили мое состояние здоровья как удовлетворительное и разрешили вернуться к работе в парламенте. Сегодня планирую принять участие во внеочередном заседании Верховной Рады Украины, - сообщил Вельможный.

Напомним, ранее сообщалось, что народного депутата от депутатской группы “Доверие” Сергея Вельможного, который недавно вылечился от коронавируса, снова экстренно госпитализировали.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.