Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Нардеп Вельможный вылечился от COVID-19 и собрался в Раду

Комментариев: 0
Нардеп рассказал о ситуации со своей болезнью.
Сергей Вельможный
Сергей Вельможный
facebook.com/velmoza

Народный депутат Украины группа “Доверие” Сергей Вельможный который 13 апреля заявил об инфицировании коронавирусом, вылечился и уже сегодня, 24 апреля, намерен принять участие во внеочередном заседании Верховной Рады.

Читай также: “50% парламента переболело COVID-19”: Джокер пообщался с Шаховым

Об этом сам нардеп написал на своей странице в Facebook.

Вельможный отметил, что врачи его обследовали и разрешили вернуться к парламентской деятельности.

Наконец-то врачи оценили мое состояние здоровья как удовлетворительное и разрешили вернуться к работе в парламенте. Сегодня планирую принять участие во внеочередном заседании Верховной Рады Украины, - сообщил Вельможный.

Напомним, ранее сообщалось, что народного депутата от депутатской группы “Доверие” Сергея Вельможного, который недавно вылечился от коронавируса, снова экстренно госпитализировали.

 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: Вельможный, депутат, коронавирус, Рада
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь