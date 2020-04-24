Эпидемия в армии: Коронавирус выявили у 51 военного

На изоляции находятся 342 человека.

По данным на пятницу, 24 апреля, в Вооруженных силах Украины зафиксирован 51 случай инфицирования коронавирусом. За сутки заразились 5 человек. Об этом сообщает пресс-служба Командования Медицинских сил ВСУ.

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“На 07:00 24 апреля в Вооруженных Силах Украины зарегистрировано 51 случай заболевания острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, из них 15 человек выздоровели и 2 летальных случая. На изоляции (в том числе самоизоляции) - 342 человека. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие 3 суток - 42 человека“, - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что Украине зафиксировали 7647 случаев коронавируса. За минувшие сутки заразились 477 человек.

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