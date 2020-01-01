На Закарпатье пограничники со стрельбой не выпускали афганцев в ЕС

Дюжина нелегалов пыталась покинуть пределы страны, но пограничники применили оружие, чтобы оставить их в Украине.

Пограничники в Закарпатской области со стрельбой задержали 12 нелегалов-афганцев, пытавшихся в обход пограничных пунктов пробраться в Словакию. Об этом информирует пресс-центр Государственной пограничной службы Украины.

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“23 апреля пограничники отдела “Ужгород“ задержали двенадцать иностранцев, которые пытались незаконно пересечь границу в Словакию. Военнослужащим Госпогранслужбы пришлось совершить несколько предупредительных выстрелов вверх, чтобы остановить правонарушителей“, - сообщили в пограничной службе.

Отмечается, что нарушителей обнаружили в лесу во время патрулирования границы вблизи населенного пункта Каменица Ужгородского района. Задержанные мужчины назвались гражданами Афганистана, однако ни один из них не имел при себе документов.

Сейчас личности задержанных устанавливаются. Также правоохранители устанавливают возможных организаторов сорвавшейся операции по переправке незаконных мигрантов через границу.

Напомним, в начале апреля четверо молдаван с баяном ночью пытались нелегально пробраться с Украину. Мужчины хотели найти в Украине работу.

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