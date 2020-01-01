Супрун ответила на критику Зеленского

Изменения медицинской системы требуют четкой стратегии, времени, денег, ресурсов, и профессиональных людей.

Экс-глава Минздрава Ульяна Супрун отреагировала на критику президента Владимира Зеленского, касающиеся реформы системы здравоохранения в фильме-интервью "Год президента Зеленского". По мнению Супрун, президенту не хватило времени, чтобы разобраться в реалиях украинской медицинской системы.

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На своей странице в Facebook Супрун отметила, что Украина получила советское наследство в виде старой медицинской системы, в которой только на словах здоровье граждан провозглашалось высшей ценностью государства.



"Зато в реальности эта система стала плацдармом для обогащения определенных каст выдающихся врачей, медицинских феодалов и фармацевтической мафии. И отнюдь не ставила на первое место реальную заботу о здоровье и жизни граждан", - написала она.

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По словам Супрун, каждый новый министр здравоохранения Украины пытался переделать систему "под себя".



"За 25 лет независимости Украины на посту министра здравоохранения было 22 человека. Старт с нуля с приходом каждого нового министра - одна из причин, почему ничего годами не менялось. Только в 2016 году мы начали постепенно воплощать изменения и фактически с нуля строить новую систему здравоохранения", - подчеркнула она.

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Экс-министр объяснила, что причиной реформы стали низкие зарплаты врачей, ужасные условия в больницах.



"Изменения начались в 2018 году на первичном звене медицинской помощи. Первичное звено - это семейные врачи, с которых начинается путь пациента в системе здравоохранения. Вследствие реформы на первичном звене заработные платы семейных врачей и медицинского персонала выросли в 2-4 раза", - написала Супрун.

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Бывший руководитель Минздрава также напомнила, что новый этап реформы начался только в этом месяце.



"Зеленскому надо понять, что системные и комплексные реформы не происходят в турборежиме. Не бывает просто "вжух" - и все готово. Такие изменения требуют четкой стратегии, времени, денег, ресурсов, а главное - профессиональных людей, которые готовы их воплощать", - отметила Супрун.





Напомним, Зеленский ответил на петицию о возвращении Супрун.

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