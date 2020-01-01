"Слуги народа" начали встречу с Саакашвили

Верховная Рада может рассмотреть назначение Саакашвили на следующей неделе.

Сегодня в пятницу, 24 апреля, фракция “Слуга народа“ начала встречу с кандидатом на должность вице-премьер-министра по вопросам реформ Михаилом Саакашвили. Отмечается, что Саакашвили сделали замечание по поводу ношения маски. Он пришел на встречу без средств индивидуальной защиты. Об этом написал депутат Верховной рады от фракции “Слуга народа“ Александр Качура у себя Telegram-канале.

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“Началась встреча с Саакашвили. Сделал замечания Михаилу о ношении маски. Согласно постановлению Кабмина, в состав которого респондент претендует быть принят, предусмотрен штраф“, - написал нардеп.

Напомним, ранее сообщалось, что Зеленский предложил Саакашвили стать вице-премьером по реформам. Саакашвили подтвердил информацию о том, что Зеленский сделал ему предложение занять пост в правительстве.

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