Вспышка COVID-19 в Одесской области: В Подольске 29 случаев инфицирования

Городская больница Подольска с понедельника закрывается на карантин.

По состоянию на утро 24 апреля, коронавирусную болезнь COVID-19 лабораторно подтвердили у 29 пациентов и медиков городской больницы Подольска. Об этом глава Одесской ОГА Максим Куций рассказал на еженедельном брифинге.

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"О ситуации в городе Подольск. С понедельника было принято решение о закрытии городской больницы Подольска на двухнедельный карантин. За весь период было осуществлено 273 забора биологического материала для ПЦР-исследования. Это касается как медицинских работников, так и лиц, обратившихся за помощью в эту больницу. Среди подтвержденных на COVID-19 на сегодняшний день 29 результатов непосредственно из больницы ", - отметил Куций.



Всего в Одесской области зафиксировано 169 случаев заражения коронавирусом: за минувшие сутки диагноз подтвердили еще у 8 жителей региона. Среди инфицированных - 25 медработников и 10 детей. Трое человек скончались от осложнений, вызванных COVID-19, а пятеро уже побороли заболевание.





Напомним, в Подольск введут части Национальной гвардии Украины.

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