Саакашвили рассказал, чем будет заниматься на посту вице-премьера

По его словам, президент Зеленский поручил ему спасти украинскую экономику.

Бывший президент Грузии и экс-глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили, которому президент Владимир Зеленский предложил занять должность вице-премьера по реформам, будет заниматься переговорами с МВФ и спасать экономику Украины. Он отметил, что для него важно усилить работу с Верховной радой и помочь украинскому бизнесу. Об этом он заявил перед встречей с фракцией “Слуга народа“ на брифинге.

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“Президент мне поручил заниматься переговорами с МВФ, с международными финансовыми организациями. Украине нужна намного большая помощь, чем она получает“, - заявил Саакашвили.

По его словам, в должности вице-премьера он намерен разрабатывать неординарные шаги, чтобы спасти экономику Украины.

Украина заходит в очень сильный экономический шторм, в настоящий цунами, кризис, и нам необходимо находить очень неординарные шаги для того, чтобы спасти украинскую экономику, но и максимально ослабить удар по каждой украинской семье, и вообще спасти государство. Поэтому необходимо принимать неординарные меры. В первую очередь в рамках той программы и мандата, который президент Зеленский получил год назад, укорить преобразования, которые он уже начал вместе со своей командой, - сказал Саакашвили.

Он также рассказал о красных линия для Украины при сотрудничестве с Международным валютным фондом.

Я за сотрудничество, за интеграцию, но на условиях Украины. Есть красные линии в МВФ, и должны быть красные линии как у любой нации. Я думаю, что это будет в процессе переговоров. Я думаю, что у меня есть большой опыт сотрудничества с ними. Большой опыт для переговоров моей страны - Грузии, - рассказал Саакашвили.

Напомним, ранее Саакашвили рассказал, как будет работать с Аваковым. Экс-президенту Грузии напомнили про инцидент со стаканом.

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