Расследование по делу завершилось.

В Мелитополе подросток открыл стрельбу в людном месте. Расследование по делу по мелком хулиганстве завершено и передано в Мелитопольский городской районный суд.

Читай также: В центре Львова застрелили нелегального валютчика: детали

Об этом сообщает РИА-М.

По материалам следствия, 28 января этого года на улице Суворова в Мелитополе подросток совершил несколько выстрелов из стартового пистолета AKREP 2004-MAGNUM. На место происшествия вызвали полицейских, которые составили на нарушителя протокол.

Читай также: На Закарпатье пограничники со стрельбой не выпускали афганцев в ЕС

Учитывая тот факт, что нарушитель является несовершеннолетним и ранее не привлекался к административной ответственности, суд вынес ему предупреждение. Решением суда оружие конфисковано и будет уничтожено.

Напомним, в Мелитополе предприниматели вышли на протест против карантина. Торговцы местных рынков жалуются на бедственное финансовое положение своих семей из-за запрета на торговлю.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.