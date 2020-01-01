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В Мелитополе подросток открыл стрельбу в людном месте

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Расследование по делу завершилось.
Фото иллюстративное
Фото иллюстративное
Полиция Львовской области / Facebook

В Мелитополе подросток открыл стрельбу в людном месте. Расследование по делу по мелком хулиганстве завершено и передано в Мелитопольский городской районный суд.

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Об этом сообщает РИА-М.

По материалам следствия, 28 января этого года на улице Суворова в Мелитополе подросток совершил несколько выстрелов из стартового пистолета AKREP 2004-MAGNUM. На место происшествия вызвали полицейских, которые составили на нарушителя протокол.

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Учитывая тот факт, что нарушитель является несовершеннолетним и ранее не привлекался к административной ответственности, суд вынес ему предупреждение. Решением суда оружие конфисковано и будет уничтожено.

Напомним, в Мелитополе предприниматели вышли на протест против карантина. Торговцы местных рынков жалуются на бедственное финансовое положение своих семей из-за запрета на торговлю.

 

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Теги: стрельба, Мелитополь, подросток
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