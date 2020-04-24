В Украине создают ударную версию вертолета с управляемыми ракетами

Новый ракетный комплекс должен обеспечить вертолету повышенную дальность и точность стрельбы.

Государственное конструкторское бюро “Луч“ совместно с “Изюмским приборостроительным заводом“ работают над внедрением новейшего высокоточного ракетного комплекса, который предназначен для установки на модернизированные предприятием “Мотор Сич“ вертолеты Ми-8МСБ-В. Об этом пишет специализирующееся на украинской оборонке издание Defense Express.

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Ключевой особенностью нового ракетного комплекса является большая дальность и точность стрельбы. Ракета РК-10, которая будет работать в тандеме с оптико-прицельной станцией наведения нового поколения ОПСН-І и сможет поражать цели на расстоянии до 10 км.

По словам заместителя директора ГККБ “Луч“ Георгия Петрова, новая ракета заменит уже принятый на вооружение комплекс “Барьер-В“ (с дальностью до 8 км) и будет использоваться в составе высокоточного комплекса вооружения украинских вертолетов. Он также отметил, что все компоненты, использованные при изготовлении ракеты, производятся в Украине.

Мы хотим сделать ракету как можно раньше, вот “Мотор Сич“ ведет модернизацию вертолетов, в первую очередь Ми-8. Мы хотим ее (ракету) туда применить. То есть это комплекс вооружения в каком-то (отечественном) авиационном комплексе, который будет использован для украинского армии, - подчеркнул Георгий Петров.

Напомним, во время испытаний полет боевой ракеты Р-360 сняли с самолетов. Летящую ракету сопровождали перехватчики Су-27 и снимали весь процесс от взлета до попадания в цель.

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