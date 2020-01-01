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Саакашвили встретился со “слугами”: видео эмоционального спича

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Появилось эксклюзивное видео.
Михаил Саакашвили
Михаил Саакашвили
РБК-Украина

Претендент на пост вице-премьер-министра Украины по реформам Михаил Саакашвили сегодня посетил заседание пропрезидентской фракции “Слуга народа”.

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Появилось видео выступления Саакашвили на встрече с парламентариями, передает Страна.

На этой встрече Саакашвили представил свою программу. Судя по видео, скандальный политик не изменил своей эмоциональности и не усмирил грузинский темперамент.

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Напомним, Саакашвили рассказал, чем будет заниматься на посту вице-премьера. Бывший президент Грузии и экс-глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили, которому президент Владимир Зеленский предложил занять должность вице-премьера по реформам, будет заниматься переговорами с МВФ и спасать экономику Украины. Он отметил, что для него важно усилить работу с Верховной радой и помочь украинскому бизнесу. 

 

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Теги: Саакашвили, политик, вице-премьер, эмоции
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