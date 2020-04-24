Убийство Шеремета: Полиция завела дело на адвоката Юлии Кузьменко
Полиция открыла уголовное дело в отношении Владислава Добоша, который является адвокатом Юлии Кузьменко – одной из подозреваемых по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. Об этом сообщается на портале “Судова влада України“.
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Основанием для открытия уголовного производства, которое расследуется Следственным отделом Соломенского управления полиции ГУ НП в городе Киеве, стали высказывания и угрозы Добоша в адрес судей в связи с их профессиональной деятельностью. Уголовное производство открыто по ч. 1 ст. 376 Уголовного кодекса Украины – вмешательство в деятельность судебных органов.
В сообщении говорится, что на заседании Высшего совета правосудия (ВСП) рассмотрено сообщение судей Киевского апелляционного суда Сливы Юрия Михайловича, Мельника Владимира Васильевича, Фрич Татьяны Викторовны о вмешательстве в их деятельность как судей по осуществлению правосудия.
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По результатам рассмотрения этого вопроса Высший совет правосудия направил в Офис Генерального прокурора обращение о предоставлении информации о раскрытии и расследовании преступления по факту вмешательства в деятельность судебных органов.
Речь идет об инциденте, произошедшем в судебное заседание по обжалованию решения об избрании Юлии Кузьменко, подозреваемой в убийстве Шеремета, меры пресечения в виде лишения свободы.
После оглашения судебного решения адвокат Добош В.А. несдержанно и некорректно вел себя, бестактно высказывался как в адрес судей, которые приняли судебное решение, так и в адрес прокуроров, участвовавших в производстве. Резкие высказывания и оскорбления в адрес судей и прокуроров прозвучали и от свободных слушателей, собравшихся в судебном заседании, - говорится в сообщении.
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После данного инцидента принимавшая участие в заседании коллегия судей пожаловалась в ВСП на действия защитника подозреваемой Кузьменко. Судьи в частности выразили мнение, что “эти и другие слова и действия адвоката по делу является ничем иным, как угрозой судьям в связи с их профессиональной деятельностью“.
Напомним, сотрудники Министерства внутренних дел снова провели обыски дома у Юлии Кузьменко, которую подозревают в убийстве журналиста Павла Шеремета.
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