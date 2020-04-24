Убийство Шеремета: Полиция завела дело на адвоката Юлии Кузьменко

Правоохранители расследуют возможное вмешательство в работу суда защитника подозреваемой.

Полиция открыла уголовное дело в отношении Владислава Добоша, который является адвокатом Юлии Кузьменко – одной из подозреваемых по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. Об этом сообщается на портале “Судова влада України“.

Читай также: Дело Шеремета: Венедиктова пообещала результат через два месяца

Основанием для открытия уголовного производства, которое расследуется Следственным отделом Соломенского управления полиции ГУ НП в городе Киеве, стали высказывания и угрозы Добоша в адрес судей в связи с их профессиональной деятельностью. Уголовное производство открыто по ч. 1 ст. 376 Уголовного кодекса Украины – вмешательство в деятельность судебных органов.

В сообщении говорится, что на заседании Высшего совета правосудия (ВСП) рассмотрено сообщение судей Киевского апелляционного суда Сливы Юрия Михайловича, Мельника Владимира Васильевича, Фрич Татьяны Викторовны о вмешательстве в их деятельность как судей по осуществлению правосудия.

Читай также: Дело Шеремета: Кузьменко оставили в СИЗО до 30 мая

По результатам рассмотрения этого вопроса Высший совет правосудия направил в Офис Генерального прокурора обращение о предоставлении информации о раскрытии и расследовании преступления по факту вмешательства в деятельность судебных органов.

Речь идет об инциденте, произошедшем в судебное заседание по обжалованию решения об избрании Юлии Кузьменко, подозреваемой в убийстве Шеремета, меры пресечения в виде лишения свободы.

После оглашения судебного решения адвокат Добош В.А. несдержанно и некорректно вел себя, бестактно высказывался как в адрес судей, которые приняли судебное решение, так и в адрес прокуроров, участвовавших в производстве. Резкие высказывания и оскорбления в адрес судей и прокуроров прозвучали и от свободных слушателей, собравшихся в судебном заседании, - говорится в сообщении.

Читай также: Дело Шеремета: С обыском пришли к юристу, который критиковал следствие

После данного инцидента принимавшая участие в заседании коллегия судей пожаловалась в ВСП на действия защитника подозреваемой Кузьменко. Судьи в частности выразили мнение, что “эти и другие слова и действия адвоката по делу является ничем иным, как угрозой судьям в связи с их профессиональной деятельностью“.

Напомним, сотрудники Министерства внутренних дел снова провели обыски дома у Юлии Кузьменко, которую подозревают в убийстве журналиста Павла Шеремета.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.