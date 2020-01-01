За сутки в Киеве коронавирусом заразились 9 священнослужителей, - Кличко

Мэр рассказал детали.

В течение минувших суток в Киеве коронавирус обнаружили у 63 человек, из них 9 - священнослужители.

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Об этом рассказал мэр Киева Виталий Кличко на сегодняшнем брифинге.

По словам Кличко, эта волна заболеваемости связана с Пасхой.

Девять человек, у которых за прошлые сутки подтвердили диагноз коронавирус - священнослужители. Пятеро - из Киево-Печерской Лавры, трое - из Покровского Голосеевского монастыря, один - из женского монастыря Святого Пантелеймона, - сказал Кличко.

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При этом Кличко напомнил, что три главных столичных монастыря закрыты на карантин из-за вспышки COVID-19. В частности, на карантин закрыты: Киево-Печерская Лавра, Ионинский и Покровский Голосеевский монастыри.

Напомним, по данным на пятницу, 24 апреля, в Киеве лабораторно подтверждено 1122 случая заболевания коронавирусом. Наибольшая концентрация инфицированных зафиксирована в центре столицы - в Печерском районе (271). За ним идет Дарницкий (166), Соломенский (112) и Голосеевский (109). В остальных районах столицы - менее 100 случаев инфицирования коронавирусом.

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