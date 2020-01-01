Арахамия рассказал, почему Саакашвили рассматривают на должность в Кабмине

В правительстве нужны профессионалы с политическим опытом, считает Арахамия.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия считает, что люди без опыта могут навредить на должностях в исполнительной власти. Поэтому парламентское большинство рассматривает кандидатуры тех, кто уже работал в госструктурах. В частности, речь идет о бывшем главе Одесской ОГА Михаиле Саакашвили, рассказал Арахамия в комментарии "Радио Свобода".

Читай также: Саакашвили встретился со “слугами”: видео эмоционального спича

"Это то же самое, что вы спросите у какой-то корпорации: почему вы берете человека, который в энергетике работал 10 лет", - сказал нардеп.



По словам Арахамии, новые люди нужны в Верховной Раде, в то же время в Кабинете министров отсутствие опыта может навредить.



"Новые лица в парламенте. В исполнительной власти новые лица могут навредить на самом деле, а не навести порядок. А в законодательной - у нас такая была политическая позиция, у нас все новые лица, никто до того не был народным депутатом", - отметил он.



Напомним, Саакашвили рассказал, чем будет заниматься на посту вице-премьера.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.