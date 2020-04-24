Тбилиси может обидеться из-за назначения Саакашвили – посол Грузии

В Грузии Саакашвили считается преступником, и его назначение в правительство Украины там воспримут как недружественный шаг.

Возможное назначение бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили на должность вице-премьер-министра Украины по реформам с большой вероятностью будет воспринято в Тбилиси как недружественный и неприемлемый со стороны стратегического партнера шаг. Об этом заявил посол Грузии в Украине Теймураз Шарашенидзе в комментарии “Интерфакс-Украина“.

Читай также: Арахамия рассказал, почему Саакашвили рассматривают на должность в Кабмине

“Вы знаете, что Михеил Саакашвили признан Грузинским государством, грузинским правосудием виновным и объявлен в международный розыск. В свое время было обращение к украинской стороне о задержании и передаче Михеила Саакашвили в Грузию, и были переданы материалы возбужденных уголовных дел... Кроме того, следует напомнить, что этот человек неоднократно призывал свергнуть легитимно избранное правительство Грузии насильственным путем. На фоне всего изложенного возможное назначение господина Саакашвили с большой вероятностью будет воспринято в Тбилиси, как недружественный и неприемлемый со стороны стратегического партнера шаг“, - сказал грузинский дипломат.

Шарашенидзе подчеркнул, что украинская сторона информирована об отношении Грузии к этому вопросу.

Мы бережем нашу дружбу, и очень надеюсь, что, принимая решение, стратегический партнер примет во внимание отношение грузинской стороны к персоне Саакашвили и истории его преступлений в прошлом, что подтверждается вступившими в законную силу судебными постановлениями, - отметил дипломат.

Читай также: Саакашвили рассказал, чем будет заниматься на посту вице-премьера

В то же время посол обратил внимание на то, что со дня восстановления независимости двух стран известен не один пример взаимной поддержки и тесного сотрудничества между Грузией и Украиной. Сегодня же динамика сотрудничества стран очень высокая, как в двусторонних, так и в международных форматах.

Мы тесно сотрудничаем в рамках ГУАМ, в вопросах европейской и евроатлантической интеграции, в рамках инициативы “Восточного партнерства“, в рамках международных организаций. Особенно следует подчеркнуть взаимопомощь и усилия в вопросах конфликта с Россией и деоккупации. В Грузии Украину считают одной из дружественных стран, а украинских народ – самым близким, - сказал Шарашенидзе.

Читай также: Саакашвили рассказал, как будет работать с Аваковым

Он также напомнил о прошлогоднем визите президента и премьер-министра Грузии в Украину, в рамках которого был подписан документ о создании грузино-украинского стратегического совета высокого уровня, который положил основу для институционализации стратегического партнерства обеих стран. Однако посол отметил, что такое показательное сотрудничество “не всем нравится“.

Были неоднократные попытки искусственно внести раздор в наши отношения, хотя, к счастью, они были безрезультатны, - резюмировал он.

Напомним, ранее на этой неделе стало известно, что экс-президент Грузии Михаил Саакашвили может быть назначен на должность вице-премьер-министра Украина по вопросам реформ. Сегодня состоялась его встреча с депутатами парламентской фракции “Слуга народа“, где обсуждался вопрос назначения.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.