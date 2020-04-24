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Тбилиси может обидеться из-за назначения Саакашвили – посол Грузии

Комментариев: 4
В Грузии Саакашвили считается преступником, и его назначение в правительство Украины там воспримут как недружественный шаг.
Михаил Саакашвили может стать яблоком раздора между странами
Михаил Саакашвили может стать яблоком раздора между странами
wikimedia.org

Возможное назначение бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили на должность вице-премьер-министра Украины по реформам с большой вероятностью будет воспринято в Тбилиси как недружественный и неприемлемый со стороны стратегического партнера шаг. Об этом заявил посол Грузии в Украине Теймураз Шарашенидзе в комментарии “Интерфакс-Украина“.

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“Вы знаете, что Михеил Саакашвили признан Грузинским государством, грузинским правосудием виновным и объявлен в международный розыск. В свое время было обращение к украинской стороне о задержании и передаче Михеила Саакашвили в Грузию, и были переданы материалы возбужденных уголовных дел... Кроме того, следует напомнить, что этот человек неоднократно призывал свергнуть легитимно избранное правительство Грузии насильственным путем. На фоне всего изложенного возможное назначение господина Саакашвили с большой вероятностью будет воспринято в Тбилиси, как недружественный и неприемлемый со стороны стратегического партнера шаг“, - сказал грузинский дипломат.

Шарашенидзе подчеркнул, что украинская сторона информирована об отношении Грузии к этому вопросу.

Мы бережем нашу дружбу, и очень надеюсь, что, принимая решение, стратегический партнер примет во внимание отношение грузинской стороны к персоне Саакашвили и истории его преступлений в прошлом, что подтверждается вступившими в законную силу судебными постановлениями, - отметил дипломат.

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В то же время посол обратил внимание на то, что со дня восстановления независимости двух стран известен не один пример взаимной поддержки и тесного сотрудничества между Грузией и Украиной. Сегодня же динамика сотрудничества стран очень высокая, как в двусторонних, так и в международных форматах.

Мы тесно сотрудничаем в рамках ГУАМ, в вопросах европейской и евроатлантической интеграции, в рамках инициативы “Восточного партнерства“, в рамках международных организаций. Особенно следует подчеркнуть взаимопомощь и усилия в вопросах конфликта с Россией и деоккупации. В Грузии Украину считают одной из дружественных стран, а украинских народ – самым близким, - сказал Шарашенидзе.

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Он также напомнил о прошлогоднем визите президента и премьер-министра Грузии в Украину, в рамках которого был подписан документ о создании грузино-украинского стратегического совета высокого уровня, который положил основу для институционализации стратегического партнерства обеих стран. Однако посол отметил, что такое показательное сотрудничество “не всем нравится“.

Были неоднократные попытки искусственно внести раздор в наши отношения, хотя, к счастью, они были безрезультатны, - резюмировал он.

Напомним, ранее на этой неделе стало известно, что экс-президент Грузии Михаил Саакашвили может быть назначен на должность вице-премьер-министра Украина по вопросам реформ. Сегодня состоялась его встреча с депутатами парламентской фракции “Слуга народа“, где обсуждался вопрос назначения.

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Теги: Грузия, посол, Саакашвили, Кабмин
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Комментариев (4)
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SergioS    24.04.2020, 15:09
Оценка:  0
SergioS
Может и нет выбора, но Михо - не вариант, однозначно.
ПродувКротов    24.04.2020, 14:45
Оценка:  +1
ПродувКротов
Михо Бе-бе-бе гражданство получил обманным путем, обманув нашу миграционную службу. Его не в правительство назначать надо, а на родину депортировать давно пора.
korvin_ral    24.04.2020, 14:29
Оценка:  -2
korvin_ral
Тбилиси может пойти нах.
Vixerunt    24.04.2020, 14:37
Оценка:  +1
Vixerunt
ватников не спрашивают.
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