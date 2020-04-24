Еще один экс-глава Одесской ОГА может получить должность в Кабмине

Вслед за бывшими главами Одесской ОГА Максимом Степановым и Михаилом Саакашвили, должность в Кабинете Министров может получить Василий Цушко.

Бывший председатель Одесской государственной обладминистрации, экс-министр МВД Василий Цушко заполнил декларацию кандидата на должность заместителя министра финансов. Декларация Цушко была опубликована на портале НАПК 23 апреля.

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Цушко занимал должность главы Одесской ОГА с 2005 по 2006 год. 1 декабря 2006 он стал министром МВД, где проработал до 18 декабря 2007. Цушко также занимал должность в Министра экономики в правительстве Николая Азарова. Четырежды избирался народным депутатом Украины.



Отметим, что Цушко уже третий бывший руководитель Одесской области, который может войти в правительство. Ранее эту должность занимал нынешний министр здравоохранения Максим Степанов, который в свое время сменил в Одессе Михаила Саакашвили. В свою очередь кандидатуру самого Саакашвили рассматривают на должность вице-премьера по реформам.



Напомним,в “Слуга Народа“ рассказали, почему Саакашвили рассматривают на должность в Кабмине.

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