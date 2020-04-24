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Еще один экс-глава Одесской ОГА может получить должность в Кабмине

Комментариев: 2
Вслед за бывшими главами Одесской ОГА Максимом Степановым и Михаилом Саакашвили, должность в Кабинете Министров может получить Василий Цушко.
Василий Цушко
Василий Цушко
Из открытых источников

Бывший председатель Одесской государственной обладминистрации, экс-министр МВД Василий Цушко заполнил декларацию кандидата на должность заместителя министра финансов. Декларация Цушко была опубликована на портале НАПК 23 апреля.

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Цушко занимал должность главы Одесской ОГА с 2005 по 2006 год. 1 декабря 2006 он стал министром МВД, где проработал до 18 декабря 2007. Цушко также занимал должность в Министра экономики в правительстве Николая Азарова. Четырежды избирался народным депутатом Украины.

Отметим, что Цушко уже третий бывший руководитель Одесской области, который может войти в правительство. Ранее эту должность занимал нынешний министр здравоохранения Максим Степанов, который в свое время сменил в Одессе Михаила Саакашвили. В свою очередь кандидатуру самого Саакашвили рассматривают на должность вице-премьера по реформам. 

Напомним,в “Слуга Народа“ рассказали, почему Саакашвили рассматривают на должность в Кабмине.

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Комментариев (2)
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Операторська    24.04.2020, 14:17
Оценка:  +2
Операторська
що це?
Путин-Xyйло    24.04.2020, 14:29
Оценка:  +2
Путин-Xyйло
Такий собі "політик легкої поведінки" - звичайний.
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