Samsung Electronics: ніхто не залишиться осторонь!

У час, коли пандемія COVID-19 перетворилася на глобальний виклик, немає жодної людини, спільноти або компанії, яка б тією чи іншою мірою не відчувала впливу цих подій. Тож увесь світ об‘єднався у прагненні зупинити розповсюдження хвороби. Попри труднощі та перешкоди компанія Samsung Eleсtronics з гордістю виконує свій важливий обов’язок — піклується про співробітників, підтримує клієнтів і допомагає суспільству, виділяючи ресурси та кошти на підтримку тих, хто потребує їх найбільше.

Висловлюючи глибоку вдячність усім, хто бореться із загрозою та поширенням вірусу, Samsung Eleсtronics спрямовує технології на допомогу суспільству, адже в компанії переконані, що саме знання та технології здатні допомогти людям у цей складний час і змінити ситуацію у світі на краще.

Починаючи з січня 2020 року, компанія Samsung Eleсtronics пожертвувала кошти та товари на суму 29 мільйонів доларів США урядам і спільнотам, які найбільше постраждали від COVID-19, щоб допомогти їм подолати кризу, насамперед — придбати медичне обладнання й засоби захисту, а також засоби зв’язку, побутову та кліматичну техніку.

В Україні компанія Samsung Electronics реалізовує комплексну програму допомоги регіонам, найбільш ураженим пандемією. Зокрема, низка лікарень у Київській та Львівській областях, що є осередками у боротьбі з коронавірусом, отримали побутову техніку, а саме пральні й сушильні машини, кондиціонери та мікрохвильові печі й засоби зв‘язку. Допомога спрямована на підтримку та забезпечення побуту лікарів, що цілодобово чергують у медичних закладах, борючись за життя пацієнтів. З метою надання постійного зв‘язку та оперативного обміну важливою інформацією, лікарням також було передано планшети. Зокрема, допомогу у вигляді побутової техніки та засобів зв’язку отримали: Київська обласна дитяча лікарня, Центральна районна лікарня Києво-Святошинської районної ради, Національна дитяча спеціалізована лікарня «Охматдит» та Львівська обласна клінічна лікарня. Найближчим часом компанія планує розширити програму допомоги для інших областей та лікарень.

Для отримання більш детальної інформації або оформлення офіційних запитів прохання звертатися на електронну адресу - press.ua@samsung.com.