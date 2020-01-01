На Сумщине нарушитель карантина заразил 24 человека: один умер

Вернувшись из-за границы, сумчанин решил не соблюдать карантин и заразил всех своих родственников.

В полиции выясняют обстоятельства, при которых коронавирусом было инфицировано 24 человека на Сумщине, из них один человек - умер. Об этом рассказал заместитель директора Сумского лабораторного центра Михаил Мацюк, сообщает “Суспильне“.

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Отмечается, что человек после возвращения из-за границы не придерживался самоизоляции, в результате чего заразил коронавирусом 24 человека.

Человек не подумав, съездив за границу, отдохнув, и зная, что он должен быть 14 дней в самоизоляции, решил все-таки посетить своих родных. В результате мы получили 6 семейных ячеек, в которых заболели 24 человека и один человек умер , - рассказал Мацюк.

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Как рассказал журналистам представитель Нацполиции Сумщины Владимир Крупецкий, правоохранители пока не открывали уголовное дело по этому факту.

Для справки. 16 апреля Верховная Рада внесла изменения в Уголовный кодекс, где предусмотрела наказание сроком от 2 до 8 лет тюрьмы для граждан, нарушивших требования карантина, в результате чего погибли люди или наступили иные тяжкие последствия.

Напомним, по состоянию на 9:00 24 апреля в Украине 7647 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 193 летальных, 601 пациент выздоровел. За сутки зафиксировано 477 новых случаев.

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