Победивший коронавирус Шахов призвал отменить карантин для избранных

Шахов первый раз после болезни пришел в Раду.

Сегодня, 24 апреля, народный депутат Украины от группы “Доверие” Сергей Шахов впервые после лечения от коронавируса посетил внеочередное заседание Рады.

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Об этом сообщает Страна из места событий.

Шахов выступил в Раде с призывом ослабить карантин для избранных. В частности, нардеп, победивший коронавирус, призвал Раду разрешить людям с антителами к Сovid-19 не соблюдать меры карантина.

Тем гражданам, у которых выявят антитела, выдать карточки иммунитета и позволить вернуться к нормальной жизни, - сказал Шахов.

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Напомним, известный пранкер Джокер пообщался с переболевшим коронавирусом нардепом Сергеем Шаховым от имени главы Министерства здравоохранения Максима Степанова. В ходе общения Джокер узнал от Шахова много интересных деталей о его заражении.

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