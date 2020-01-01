"Евросолидарность" не будет голосовать за назначение Саакашвили

Фракция сохраняет свой оппозиционный статус и не намерена голосовать за кадровые перестановки в Кабмине.

Парламентская фракция “Европейская солидарность“ не будет голосовать за назначение экс-президента Грузии Михаэла Саакашвили на должность вице-премьер-министра Украины. Об этом сопредседатель фракции, пятый президент Украины Петр Порошенко заявил журналистам на брифинге у стен Верховной Рады.

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“Европейская солидарность“ сегодня находится в оппозиции и, безусловно, как оппозиция за прихоти власти мы голосовать не будем“, - сказал Порошенко.

По его словам, фракцию “Европейская солидарность“ не привлекали к этим переговорам.

Нас не приглашали, как мы просили, в совместный штаб для того, чтобы объединить все государство и сообща давать ответы, - отметил Порошенко.

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Он добавил, что в условиях существования монобольшинства в парламентско-президентской республике весь центр принятия решений переместился на улицу Банковую.

Право и полномочия в действующих условиях монобольшинства, абсолютно зависимого правительства, принимать и назначать любого, кого они считают необходимым, - подчеркнул Порошенко.

По его словам, предложение назначить вице-премьер-министром Саакашвили “ярко демонстрирует, что “скамейка запасных“ закончилась, и она превратилась в табуретку“.

Брифинг Порошенко. Смотреть с 3:50:

Напомним, ранее на этой неделе стало известно, что экс-президент Грузии Михаил Саакашвили может быть назначен на должность вице-премьер-министра Украина по вопросам реформ. Сегодня состоялась его встреча с депутатами парламентской фракции “Слуга народа“, где обсуждался вопрос назначения.

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