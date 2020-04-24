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Официально: Грузия отзовет своего посла в случае назначения Саакашвили

Комментариев: 2
В Грузии Саакашвили находится в розыске по ряду уголовных преступлений.
Михаил Саакашвили
Михаил Саакашвили
fafacebook.com/Михаил Саакашвили

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария подтвердил информацию о том, что Грузия отзовет своего посла Теймураза Шарашенидзе из Украины. Это произойдет в случае назначения Михаила Саакашвили на пост вице-премьер-министра по реформам. Об этом заявил грузинский премьер-министр, сообщают российские СМИ. 

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“Назначение стратегическим партнером на пост вице-премьера уже приговоренного за тяжелые преступления и разыскиваемого человека для нас категорически неприемлемо... Конечно же Грузия отреагирует на подобный шаг“, - заявил Гахария.

Напомним, ранее Арахамия рассказал, почему Саакашвили рассматривают на должность в Кабмине. В правительстве нужны профессионалы с политическим опытом, считает Арахамия.

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Теги: Саакашвили, Грузия, Посол, Дипломатия, Украина
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Комментариев (2)
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dinops    24.04.2020, 16:08
Оценка:  -3
dinops
Ну если Сако последний достойный человек на эту должность, то это уже дно..
ШтормЗайцев    24.04.2020, 16:14
Оценка:  +5
ШтормЗайцев
Просто все отечественные клоуны уже закончились. Начали нанимать импортных. А не клоун в клоунском правительстве не приживется.
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