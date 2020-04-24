Официально: Грузия отзовет своего посла в случае назначения Саакашвили

В Грузии Саакашвили находится в розыске по ряду уголовных преступлений.

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария подтвердил информацию о том, что Грузия отзовет своего посла Теймураза Шарашенидзе из Украины. Это произойдет в случае назначения Михаила Саакашвили на пост вице-премьер-министра по реформам. Об этом заявил грузинский премьер-министр, сообщают российские СМИ.

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“Назначение стратегическим партнером на пост вице-премьера уже приговоренного за тяжелые преступления и разыскиваемого человека для нас категорически неприемлемо... Конечно же Грузия отреагирует на подобный шаг“, - заявил Гахария.

Напомним, ранее Арахамия рассказал, почему Саакашвили рассматривают на должность в Кабмине. В правительстве нужны профессионалы с политическим опытом, считает Арахамия.

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