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Вспышка коронавирус в Вишневом: инфицирован уже 101 человек

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В Вишневом продолжается вспышка вируса.
Ранее дом оцепили силовики
Ранее дом оцепили силовики
МВД

В городе Вишневое под Киевом количество зараженных коронавирусом выросло до 101 человека. За минувшие сутки Covid-19 был обнаружен у 38 человек.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской областной государственной администрации.

По данным ведомства, всего в Киево-Святошинском районе Киевской области коронавирус подтвержден у 40 больных за последние сутки. Таким образом, общее количество случаев Covid-19 увеличилось до 188.

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Напомним, силовики оцепили "коронавирусный" дом под Киевом. Военные Нацгвардии и служащие Нацполиции оцепили общежитие в городе Вишневое под Киевом, в котором зафиксирована массовая вспышка коронавируса. 

 

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Теги: Вспышка коронавируса, Вишневое, Киев, вирус, коронавирус
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