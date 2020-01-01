Януковича вызвал в ГБР на допрос

Беглого президента Украины вызвали на допрос по поводу преступлений, которые совершили военные.

Бывшего президента Украины Виктора Януковича вызывают в Главное следственное управление ГБР для проведения следственных и процессуальных действий. Допрос назначен на 30 апреля. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

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“Повестка о вызове Януковича Виктора Федоровича, 09.07.1950 г.р., который в соответствии с требованиями ст. 133, 135 УПК Украины вызывается на 10:00 30 апреля 2020 года к следователю третьего отдела Управления по расследованию уголовных преступлений, совершенных военнослужащими, Главного следственного управления Государственного бюро расследований Береста А.А.“, - сказано в сообщении.

Отмечается, что Януковичу предоставят процессуальный статус. Также в ГБР планируют провести следственные и процессуальные действия с его участием.

Напомним, ранее сообщалось, что СБУ провела обыск у силовика времен Януковича. Обыск прошел в доме жены Андрея Кмиты.

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