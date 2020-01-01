Зеленский назначил нового главу Ивано-Франковской ОГА

Ивано-Франковскую область возглавил Виталий Федорив.

24 апреля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Виталия Федорива руководителем Ивано-Франковской областной государственной администрации. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

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Виталий Федорив родился в Ивано-Франковской области в 1977 году. Он получил два образования в Ивано-Франковском государственном техническом университете нефти и газа по специальности по "Экономика предприятия" и"Государственная служба". С 2001 года он работал в Ивано-Франковской ОГА, и в Государственной финансовой инспекции. С февраля 2020 года был и.о главы Ивано-Франковской ОГА.

Напомним, Зеленский назначил главой Закарпатской ОГА генерала контрразведки СБУ Петрова.

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