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Зеленский назначил нового главу Ивано-Франковской ОГА

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Ивано-Франковскую область возглавил Виталий Федорив.
Глава Ивано-Франковской ОГА Виталий Федорив
Глава Ивано-Франковской ОГА Виталий Федорив
Офис президента

24 апреля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Виталия Федорива руководителем Ивано-Франковской областной государственной администрации. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

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Виталий Федорив родился в Ивано-Франковской области в 1977 году. Он получил два образования в Ивано-Франковском государственном техническом университете нефти и газа по специальности по "Экономика предприятия" и"Государственная служба". С 2001 года он работал в Ивано-Франковской ОГА, и в Государственной финансовой инспекции. С февраля 2020 года был и.о главы Ивано-Франковской ОГА.

Напомним, Зеленский назначил главой Закарпатской ОГА генерала контрразведки СБУ Петрова.

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