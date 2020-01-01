Возле здания канала “112 Украина” нашли взрывчатку: улица перекрыта

На месте работают специалисты.

Возле здания телеканала "112 Украина" нашли самодельное взрывное устройство. Находка была обнаружена коммунальщиками во время ремонтных работ.

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Об этом сообщает "112 Украина".

По предварительной информации, коммунальщик, проводивший работы по укладке кабеля в коммуникационном колодце, увидел устройство, которое похоже на взрывчатку. На место инцидента сразу же вызвали полицию и взрывотехников. Все они прибыли на место через 15-20 минут.

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Полиция перекрыла дорогу со стороны Дегтяревской и с проспекта Победы. На данный момент на месте инцидента работают копы и взрывотехники, а также дежурит бригада скорой помощи. Людям проход запрещен.

Напомним, под Киевом военного задержали за повторный сбыт боеприпасов. Военный продал 109 патронов калибра 5,45х39 мм и 39 сигнальных ракет за 13,5 тысяч гривен.

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