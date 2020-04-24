Рада создала спецкомиссию для расследования коррупции чиновников

Депутаты хотят разобраться, действительно из-за действий ряда должностных лиц бюджет потерял 120 миллиардов гривен.

Верховная Рада создала Временную следственную комиссию (ВСК) по расследованию обнародованных в СМИ фактов возможных коррупционных действий должностных лиц органов государственной власти. За соответствующий проект постановления №3358 проголосовало 324 народных депутата.

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Как отмечается в пояснительной записке к документу, создание ВСК позволит расследовать обнародованные в СМИ факты о возможных коррупционных действиях должностных лиц, а в случае подтверждения информации – возвратить “утраченные“ доходы государственного бюджета.

В пояснительной записке напоминается об информации бывшего министра финансов Игоря Уманского о возможных коррупционных действиях должностных лиц государственных фискальной, налоговой, таможенной служб, которые привели к недополучению доходов государственного бюджета Украины в особо крупных размерах (120 млрд грн в год).

Напомним, брат главы Офиса президента Андрея Ермака – Денис Ермак – проходит в уголовном деле о “записях Ермака“ как потерпевший, а само дело о возможной торговле госдолжностями передали из Национального антикоррупционного бюро в полицию. Об этом заявил нардеп Гео Лерос.

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