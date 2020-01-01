В Киевской ОГА рассказали, когда ждут пика эпидемии COVID-19

Нарушение карантина на Пасху может привести к новому пику заболеваемости.

Пик распространения коронавирусной болезни COVID-19 ожидается в конце апреля, и с 3 по 8 мая. Об этом во время онлайн-брифинг рассказал и.о. председателя Киевской ОГА Василий Володин.

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"Должны продолжать соблюдать правила строгого карантина. Несмотря на общее сознание людей в минувшие выходные правоохранители иногда фиксировали нарушения правил карантина, из-за чего украинские ученые ожидают новых пиков заболеваемости ориентировочно на конец апреля и с 3 по 8 мая", - отметил чиновник.



Володин также напомнил о карантинных ограничениях, действующих в Киевской области.



"Учитывая существующую опасность и после обсуждения с религиозными организациями, в области в настоящее время запрещено посещение кладбищ за исключением непосредственно захоронений", - добавил он.





Напомним, в общежитии в Вишневом инфицирован уже 101 человек.

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