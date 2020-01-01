В Киевской ОГА рассказали, когда ждут пика эпидемии COVID-19
Пик распространения коронавирусной болезни COVID-19 ожидается в конце апреля, и с 3 по 8 мая. Об этом во время онлайн-брифинг рассказал и.о. председателя Киевской ОГА Василий Володин.
Читай также: Россия хочет доставить в Киево-Печерскую лавру гуманитарную помощь
"Должны продолжать соблюдать правила строгого карантина. Несмотря на общее сознание людей в минувшие выходные правоохранители иногда фиксировали нарушения правил карантина, из-за чего украинские ученые ожидают новых пиков заболеваемости ориентировочно на конец апреля и с 3 по 8 мая", - отметил чиновник.
Володин также напомнил о карантинных ограничениях, действующих в Киевской области.
"Учитывая существующую опасность и после обсуждения с религиозными организациями, в области в настоящее время запрещено посещение кладбищ за исключением непосредственно захоронений", - добавил он.
Напомним, в общежитии в Вишневом инфицирован уже 101 человек.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.