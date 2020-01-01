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Чорновол отменили круглосуточный домашний арест

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Подозреваемой в поджоге и гибели мужчины разрешили покидать дом в дневное время суток.
Чорновол смягчили меру пресечения
Чорновол смягчили меру пресечения
facebook.com/tchornovol

Киевский апелляционный суд на заседании в пятницу, 24 апреля, отменил экс-нардепу Татьяне Чорновол меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста и назначил ночной.

Согласно решению, до 8 июня Чорновол должна находиться дома с 22:00 до 6:00.

Также Чорновол обязана не оставлять место жительства без разрешения детектива, прокурора или суда; прибывать к детективу, прокурору и в суд по первому требованию; сообщать детектива, прокурора или суд об изменении своего места жительства или работы; воздерживаться от общения со свидетелями; сдать на хранение в орган предварительного расследования свой паспорт для выезда за границу.

Напомним, Чорновол подозревают в поджоге офиса Партии регионов центре Киева 18 февраля 2014 года, в результате которого погиб мужчина.

Она признает факт поджога, но в смерти мужчины считает себя невиновной. 
 
 

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Теги: Чорновил, домашний арест, Татьяна Чорновил, Татьяна Чорновол
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Источник: korrespondent.net

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