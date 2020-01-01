Объявлены в розыск двое крымчан, штурмовавших штаб ВМСУ в 2014 году

Двое украинских граждан в составе незаконной вооруженной группировки активно помогали России захватывать Крым.

Двум участникам НВФ “Рубеж“, которые участвовали в захвате штаба Военно-Морских Сил Украины в Севастополе в 2014 году заочно сообщено о подозрении. Об этом информирует пресс-служба прокуратуры Автономной Республики Крым.

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Досудебным расследованием установлено, что указанные граждане Украины, будучи участниками незаконного вооруженного формирования “Добровольческая народная дружина “Рубеж“, 19-20 марта 2014 участвовали в осаде и захвате штаба Военно-Морских Сил Украины в Севастополе.

Кроме того, она принимали участие в захвате противолодочного корвета “Хмельницкий“, принадлежащего Военно-морским силам Украины.

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Боевики указанного незаконного вооруженного формирования подозреваются по ч. 2 ст. 260 УК Украины: создание не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности. Санкция инкриминируемой статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до восьми лет с конфискацией имущества или без таковой.

В настоящее время, подозреваемые объявлены в розыск, принимаются меры для установления их местонахождения.

Напомним, Шевченковский районный суд Киева обязал СБУ в течение суток возбудить уголовное дело о возможной государственной измене против главы Офиса президента Андрея Ермака и второго президента Украины, главы украинской делегации в ТКГ Леонида Кучмы из-за подписания в Минске документа о создании консультационного совета с “ЛДНР“.

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