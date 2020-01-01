На Прикарпатье признали, что коронавирус "привезли" заробитчане

В области выявили несколько семейных очагов заболевания коронавирусом, вспыхнувших после возвращения украинцев из-за границы.

В Ивано-Франковской области зафиксировали ряд семейных очагов COVID-19, которые образовались после возвращения родственников из-за рубежа. Об этом заявил главный санврач области Руслан Савчук на брифинге в пятницу, 25 апреля.

"В ходе проведенных эпидрасследований первых случаев заболевания COVID-19 в области удалось выяснить, что это были случаи, завезенные из-за границы нашими гражданами. Как следствие, имеем инфицирование при контакте с близкими и родственниками. Теперь в области есть несколько семейных очагов", - сказал Савчук.

По его словам, инфицирование в храмах Прикарпатья "сведено к минимуму".

"Карантинные меры действуют. Богослужения проводят онлайн. Даже не допускаем пребывания наших граждан в храмах. Прихожане не имеют контактов", - заверил санврач.

Официальные данные свидетельствуют, что на территорию Прикарпатья с начала карантинна заехали 1055 граждан. За нарушение карантинных мер правоохранители составили 20 админпротоколов, в частности, за нарушение карантина со стороны священника УПЦ МП.

Напомним, что ранее на Прикарпатье коронавирус заподозрили у 11 священников. COVID нашли у священников из Кольского, Коломойского и Богородчанского районов, а также у служителей церкви из Ивано-Франковска.

Также сообщалось, что нарушивший самоизоляцию житель Сумщины заразил коронавирусом 24 человека. Мужчина после возвращения из-за границы решил посетить родных, и в итоге заразил 24 человека, один из которых скончался.

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