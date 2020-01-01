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Ровно накрыла мощная пылевая буря: Видео попало в сеть

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Пылевые бури добрались до Ровно.
Пылевая буря в Ровно
Пылевая буря в Ровно
скриншот

Масштабная  буря началась в Ровно. Природный катаклизм значительно затруднил видимость на дорогах. Видео очевидцев показали в сюжете ТСН.

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Из-за поднявшийся в воздух пыли и мусора, на дорогах города практически не заметны автомобили, что может привести к ряду аварий. По словам синоптиков, пылевая буря началась в результате практически бесснежной зимы, отсутствия осадков и неравномерного прогрева воздуха.



Напомним,Киев снова стал городом с самым грязным воздухом на планете.

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